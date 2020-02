Colpito in testa mentre taglia un albero, è grave: portato in ospedale con l’elicottero

Ne. Un uomo di 52 anni è rimasto ferito in modo grave questa mattina a Frisolino, in val Graveglia nell’entroterra del Tigullio, mentre tagliava un albero. La pianta lo ha colpito in testa provocandogli un trauma cranico e una ferita di circa 8 centimetri.

L’incidente è avvenuto alle 10.40 in località Piandifieno. Sul posto sono accorsi i militi del 118 e un’automedica. Il personale sanitario ha stabilizzato il ferito ma ha ritenuto necessario portarlo d’urgenza con l’elicottero dei vigili del fuoco all’ospedale San Martino.

L’uomo è stato così ricoverato in codice rosso per la dinamica dell’accaduto, anche se apparentemente non sarebbe in pericolo di vita. Gli ulteriori accertamenti serviranno a escludere danni più gravi. Ancora da chiarire se l’uomo stesse lavorando per qualcuno o si trovasse nel proprio terreno.