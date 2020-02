Club Iren con Te: a teatro con Iren

Agli iscritti a Iren con Te, l’esclusivo programma fedeltà dedicato ai titolari di un contratto luce o gas sul mercato libero, Iren ha regalato la possibilità di andare a teatro e assistere allo straordinario spettacolo The Deep Blue Sea di Terence Rattigan, a Genova.

Si tratta di una delle tante opportunità che Iren riserva agli iscritti al club Iren con Te. L’iscrizione permette infatti di accedere a numerosi vantaggi, convenzioni con partner, sconti esclusivi e concorsi.

Serata a teatro con Iren con Te: The Deep Blue Sea

di Terence Rattigan

I fortunati vincitori del concorso hanno potuto godere della visione dell’intensa e suggestiva opera teatrale The Deep Blue Sea, pièce dell’Inghilterra degli anni Cinquanta che parla di passione e fatalità, andata in scena mercoledì 19 febbraio 2020 al Teatro della Corte a Genova.

Molti i commenti entusiasti per la rappresentazione accurata delle atmosfere e delle ambientazioni anni ’50, l’impeccabile regia di Luca Zingaretti e il talento dimostrato dagli attori, in primis la protagonista Luisa Ranieri.

Cosa siamo capaci di fare per inseguire il nostro amore?

The Deep Blue Sea, straordinaria storia d’amore e di passione, comincia con un fatto tragico: il tentativo di suicidio di Hester. La donna ha infatti lasciato da poco suo marito, un giudice dell’Alta Corte, per Freddie Page, giovane ex pilota della Royal Air Force. Logorata dalle difficoltà economiche e dalla differenza di età con l’amante, l’attrazione fisica provata per Freddie se n’è andata in fretta, lasciando Hester delusa e disperata. Il ragazzo inoltre ha finalmente trovato un nuovo lavoro come collaudatore d’aerei e dovrà trasferirsi lontano da lei.

Hester incontra e parla con i vicini di casa, in particolare con un inquilino del palazzo, un medico misteriosamente radiato dall’albo. Proprio in questa occasione la donna si troverà davanti a una decisione particolarmente difficile.

The Deep Blue Sea di Terence Rattigan sarà in scena fino al 23 febbraio al Teatro della Corte di Genova. Luisa Ranieri sarà affiancata da Maddalena Amorini, Giovanni Anzaldo, Alessia Giuliani, Flavio Furno, Aldo Ottobrino e Luciano Scarpa.