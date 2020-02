Cogoleto. Questa sera Flavio Ferraro, appena arrivato alla guida del Città di Cogoleto, ha diretto il primo allenamento.

“Le mie prime impressioni sono buone – dichiara -. Ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili e motivati, che hanno svolto un allenamento con una buona intensità e con grande attenzione. Come primo allenamento era anche normale che ci fosse questo atteggiamento; l’importante è mantenerlo per tutte le altre sedute”.

La squadra occupa il penultimo posto in classifica; al termine del campionato restano dieci giornate. “Il tempo è prezioso; è poco, dobbiamo aggredirlo, come dobbiamo cercare di aggredire tutti gli avversari – sottolinea Ferraro -. La squadra secondo me ha delle buone potenzialità per centrare l’obiettivo per cui sta lottando. Io ci credo, altrimenti non sarei venuto qua, e quindi non ci resta altro che allenarci, cercando di abbinare quello che è il lavoro tattico che inevitabilmente un pochino bisogna fare al divertimento che è fondamentale, visto che sono ragazzi che si allenano alle otto di sera dopo magari una giornata di lavoro o di studio. Il gioco del calcio viene chiamato ‘gioco’, quindi bisogna giocare e divertirsi”.

Il primo impegno sarà molto duro, domenica sul campo del San Cipriano guidato da Cristiano Rossetti. “Bene, così avremo modo già di tastare il polso di questi ragazzi – dice il mister -. Andremo sicuramente con grande rispetto, perché conosco il tecnico che è una persona preparatissima. So che la squadra è molto molto attrezzata, però sicuramente andiamo là a vendere carissima la pelle, non partiamo sicuramente battuti“.