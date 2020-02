Cinema per tutti, proseguono le proiezioni dedicate ai ragazzi autistici

Genova. Ogni domenica alle ore 11:00 in 34 multisale del Circuito UCI Cinemas è prevista nell’ambito della rassegna Kids Club la proiezione speciale dei film più amati dai più piccoli in versione Autism Friendly Screening, un particolare adattamento di ambiente che aiuta la visione dei film anche a persone nello spettro dell’autismo. In collaborazione con ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e + Cultura Accessibile Cinemanchìo.

L’appuntamento in programma il 16 febbraio è con Playmobil – The Movie, il film di animazione diretto da Lino Disalvo e doppiato da J-Ax e Cristina d’Avena. Il film vede come protagonisti i noti giocattoli, che vivono in un mondo tutto loro. Ma questo verrà sconvolto quando Marla e il suo fratellino Charlie si troveranno catapultati al suo interno.

I prossimi titoli in calendario sono:

23 febbraio: PAW PATROL MIGHTY PUPS – IL FILM DEI SUPERCUCCIOLI – Autism Friendly Screening;

1° marzo: SULLE ALI DELL’AVVENTURA – Autism Friendly Screening;

8 marzo: ME CONTRO TE – LA VENDETTA DEL SIGNOR S – Autism Friendly Screening.

Il prezzo del biglietto per assistere a queste proiezioni speciali è di soli 3 euro. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti all’iniziativa, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto.

Cos’è l’Autism Friendly Screening?

È un sistema adottato già da anni in tutti i principali circuiti cinematografici inglesi. Si tratta di uno specifico procedimento di ambiente che consente a chi presenta disturbi sensoriali di vivere senza problemi l’esperienza cinematografica in sala. I pochi accorgimenti che vengono seguiti sono:

• Le luci in sala non vengono del tutto spente;

• I suoni leggermente più bassi;

• Libertà di movimento in sala durante la proiezione;

• Possibilità di portare cibo specifico da casa.

Criteri ideali per tutti i bambini!

TRAMA – PLAYMOBIL – THE MOVIE

Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e animato di PLAYMOBIL®, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: lo stravagante camionista Del, l’affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una straordinaria fata madrina stravagante e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco!