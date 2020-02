Cima genovese, piccatiggio e tomaxelle: i piatti liguri per eccellenza contro lo spreco alimentare

Genova. Spesa più oculata e utilizzo degli avanzi per una cucina anti-spreco: in Liguria vanno riscoperti il piccatiggio e le tomaxelle, per cercare di ridurre ulteriormente lo spreco alimentare domestico che nel 2019 è diminuito, a livello nazionale, del 25% ma, nonostante la maggiore attenzione al problema, finiscono ancora nella spazzatura, a famiglia, alimenti per un valore di 4,91 euro la settimana per un totale di 6,5 miliardi, cifra che sale notevolmente se si considera l’intera filiera dai campi alla ristorazione.

È quanto commenta Coldiretti Liguria l’indagine di Coldiretti/Ixè contro lo spreco alimentare, dalla quale emerge che oltre la metà degli italiani (54%) ha diminuito o annullato gli sprechi alimentari adottando strategie che vanno dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, fino alla spesa a chilometri zero, mentre quasi 4 italiani su 10 (38%) hanno invece lasciato invariato il loro livello di spreco mentre il 5% lo ha addirittura aumentato nonostante la forte sensibilizzazione sul tema che ormai coinvolge la società a tutti i livelli.

“Nonostante la maggiore attenzione – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa – il problema persiste con gli sprechi dal campo alla tavola che, a livello nazionale, costano ben 16 milioni di euro l’anno. Piccoli accorgimenti possono però fare la differenza: fare la lista della spesa, leggere attentamente la scadenza sulle etichette, verificare quotidianamente il frigorifero dove i cibi vanno correttamente posizionati, effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel tempo, privilegiare confezioni adeguate, scegliere frutta e verdura con il giusto grado di maturazione e preferire la spesa a chilometro zero e di stagione presso i mercati di Campagna Amica Liguria, possono dare una risposta concreta al problema”.

“E in questo contesto è bene anche riscoprire ricette, che non sono solo un’ottima soluzione per non gettare nella spazzatura gli avanzi, ma aiutano anche a non far sparire tradizioni culinarie del passato secondo un’usanza molto diffusa che ha dato origine a piatti diventati simbolo della cultura enogastronomica locale. In Liguria un piatto nato come anti-spreco e diventato poi simbolo del territorio è la Cima alla genovese, ma non vanno dimenticati il piccatiglio, un antichissimo piatto dell’entroterra a base di carne e le tomaxelle specialità povera, che consiste in involtini di carne cotti nel tocco alla genovese”.