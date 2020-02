Chiusure su A12 e invasione di tir in città, il sindaco di Rapallo torna a chiedere un incontro ad Aspi

Genova. Il sindaco Carlo Bagnasco torna a chiedere un incontro urgente ad Autostrade per l’Italia a fronte delle reiterate chiusure di tratti autostradali sulla A12 in orario notturno. Le chiusure provocano un dirottamento dei mezzi, inclusi quelli pesanti, sulle strade cittadine con la formazione di ingorghi e l’aumento di smog.

Le prossime interesseranno il tratto autostradale Rapallo-Chiavari causa lavori, in entrambe le direzioni, dalle ore 22 alle ore 6 da venerdì 7 a sabato 8 febbraio, e dalle 22 alle 6 da lunedì 10 a mercoledì 12 febbraio.

“Viste le notevoli ripercussioni che si sono verificate sulla viabilità ordinaria la scorsa

settimana, abbiamo chiesto un incontro ad Autostrade per l’Italia per affrontare la situazione

– sottolinea il primo cittadino – i cittadini non possono continuare a subire traffico di mezzi

pesanti, che tra l’altro, transitando, hanno provocato danneggiamenti all’arredo urbano, con

evidente disagio per viabilità e quiete pubblica”.

“Rinnovo quindi ad Autostrade l’invito a sederci attorno a un tavolo quanto prima per cercare di valutare soluzioni alternative – conclude Bagnasco – nel mentre ho contattato il Prefetto per metterlo al corrente della situazione e chiedere un intervento”.