Cartellonistica, attraversamenti pedonali, rotatorie e semafori, ecco il piano per la sicurezza sulle strade

Genova. Un vero e proprio intervento straordinario, del valore di 1,3 milioni, che prevede un “piano di segnalamento” per migliorare la leggibilità e la comprensione dei segnali stradali, ma anche la realizzazione di tre nuove rotatorie, interventi di segnaletica ad alta visibilità e illuminazione per attraversamenti e l’aggiornamento degli impianti semaforici piu datati.



Un piano che è già partito sulla direttrice Levante-Ponente di Corso Europa e che ha fatto emergere come, solo il quel 13 km, ci siano 80 interventi da realizzare, tra cartelli stradali mal conservati, poco visibili o, addirittura, contraddittori. Un’attività che interesserài i 3 assi principali della Valbisagno, la via Aurelia sia a levante che a ponente e i 3 assi principali della Valpolcevera, che saranno trattati per ultimi, a conclusione dei cantieri che interessano la realizzazione del nuovo ponte.

“Una segnaletica essenziale, coerente e facilmente leggibile – sottolinea l’assessore alla mobilità, Matteo Campora – è uno strumento in grado di prevenire gli incidenti stradali. Un piano per realizzare un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, per migliorare le condizioni di sicurezza anche attraverso una manutenzione completa“. Un’attività che è stata messa in atto grazie a una stretta collaborazione con la Polizia Locale.

“Poter condividere informazioni, dati e problemi con gli uffici della mobilità – spiega l’assessore alla Polizia Locale, Stefano Garassino – è un passo avanti per il rispetto delle regole ed il codice della strada. Genova purtroppo ha un tasso di incidenti mortali molto preoccupante, che vogliamo ridurre drasticamente, ed è in questa direzione che vanno tutti i nostri sforzi”.

Ecco gli interventi infrastrutturali nel dettaglio

►Rotatorie: l’utilizzo delle rotatorie per prevenire e ridurre il numero degli incidenti stradali è una scelta oramai consolidata e supportata dalle statistiche ufficiali, che riportano quasi sempre la riduzione sistematica degli incidenti fino a valori del 10-15%.

A causa della complicata configurazione orografica nel territorio genovese non è possibile un uso estensivo di tale soluzione, ma dove gli spazi lo consentono sono state realizzate rotatorie e altre sono in corso di progettazione.

Non ancora inserite nel programma triennale delle opere pubbliche, ma sviluppate a livello di progetto di fattibilità tecnico ed economica, sono previste le seguenti rotatorie:

– intersezione Righetti/Gobetti/N. Sauro

– intersezione Righetti/Bovio/Rossi

– intersezione Trasta/S. Donà di Piave

La realizzazione della rotatoria provvisoria sull’intersezione Righetti/Bovio/Rossi è prevista entro giugno 2020 e quella sull’intersezione Righetti/Gobetti/N. Sauro entro dicembre 2020. Altre rotatorie saranno programmate nelle annualità successive.

►Attraversamenti potenziati

L’Amministrazione ha potenziato la messa in sicurezza di attraversamenti pedonali sulla viabilità principale, prevedendo anche per i prossimi anni interventi che, nella modalità tipo, sono costituiti da installazione di un palo a sbraccio con segnaletica luminosa e doppia illuminazione dedicata all’attraversamento.

Molto importante anche la visibilità della segnaletica orizzontale degli attraversamenti, che viene pitturata con vernice in termocolato a freddo ad alta rifrangenza per renderla maggiormente visibile anche nelle ore serali e notturne.

Il piano prevede, nel corso del 2020, interventi in via Molassana, via Mogadiscio, via Bobbio, via Fillak/Porro, via Fereggiano, via Invrea, via Montevideo, piazza Martinez, via Barrili e via Rossini.

►Aggiornamento semafori

L’aggiornamento degli impianti semaforici, è una priorità resa necessaria anche dalla presenza di centralini regolatori con funzionamento ultra-decennale e con componenti di ricambio ormai fuori produzione presso la casa madre, per i quali iniziano a essere difficoltose le riparazioni che vengono gestite quotidianamente dal Centro Operativo Automatizzato con le Ditte esterne incaricate). Diventa quindi essenziale programmare interventi di aggiornamento e sostituzione sistematica dei regolatori, con l’obiettivo di poter gestire in modo centralizzato e in remoto tutti gli impianti e sfruttare le nuove potenzialità tecnologiche che permettono di ottimizzare le varie fasi semaforiche in tempo reale ed in base alle condizioni reali di traffico che si presentano.

Nell’ambito del progetto nazionale PON Metro è prevista, nel corso del triennio 2020/2022, la sostituzione dei seguenti regolatori semaforici in sostituzione di quelli esistenti attualmente obsoleti: piazza Montano, via Cantore – C.so Martinetti, Via Cantore – Via Giovanetti, Via Cantore – Via La Spezia, Via Cantore – Via Piovera-Pittaluga, Via Cantore – Via S.B. Fossato, Via Cantore – Via Dino Col Novotel, Via Cantore – Matitone, Via Milano – Via Cantore – Via di Francia, Piazza Sturla, Corso Torino – Casaregis – Rimassa, Corso Torino –Tolemaide– Invrea.

Nel 2020 sono previsti i primi due interventi di aggiornamento.

