La società liguri e genovesi erano impegnate nello scorso fine settimana in due appuntamenti fra la Francia e l’Italia.

Gianfilippo Mirabile (SS Murcarolo), dopo aver stabilito un primato mondiale nella lunga distanza (mezza maratona) a fine dicembre al Coni, chiude davanti al neo campione del mondo sprint Alberto Quagliato ai Mondiali Indoor di Parigi e porta a casa uno splendido argento sulla distanza di 2000 metri.

Foto 2 di 2



A Torino, in occasione della D’Inverno sul Po la Canottieri Sampierdarenesi conquista l’oro nel 4 di coppia Cadetti misto grazie a Tommaso Anfosso, Morgan Guidi-Colombi, Elisa Pecorella e Giada Bucci. Piazza d’onore per Cappagli e Galtieri nel 2 senza Ragazzi. Bronzo nel doppio Allievi B2 con Simoncelli e Terranova. Domenica Martino Cappagli e Simone Galtieri sono tra i protagonisti dell’otto Ragazzi più veloce della giornata.

Allo Speranza Pra’ il doppio Allieve C, con Alice Mantero e Lucia Cambiaso oro davanti al misto Rowing (Lattanzio)-Santo Stefano al Mare (Ramella), mentre Campanini è terzo tra i Cadetti così come Rocchi in un agguerrito confronto Under 23 e poi, domenica, a bordo del 4 di coppia Senior. Bella vittoria per la praese Bianca Laura Pelloni con i colori del CC Saturnia nel singolo Pesi Leggeri.

Greta Pozzobon, oro nel singolo Allievi B1, inaugura i motivi di soddisfazione del Rowing Club Genovese. Il fratello Matteo è secondo tra gli Allievi C. Giada Danovaro è tra le leader dell’otto Junior. Benedetta Gaione è terza nel 4 di coppia Junior.

Giovanni Melegari e Pietro Sitia conducono la Sportiva Murcarolo verso il bronzo nel 2 senza Junior Guglielmo Melegari, Cantilonne e Caprile sono secondi nell’otto Ragazzi. Andrea Licatalosi si mette al collo l’argento nell’otto Junior. Ottime performance anche per il genovese Lorenzo Gaione, vincitore nel 4 di coppia Senior con il CUS Torino.