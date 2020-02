Campi, polizia arresta autista tir bulgaro: a bordo due profughi afgani

Genova. Un tir con nascosti due profughi afgani è stato fermato questo pomeriggio dalla polizia in via Rolla nel quartiere di Campi.

E’ successo intorno le ore 15.30.

L’autista del tir con targa bulgara, anche lui bulgaro, di 45 anni è stato arrestato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Secondo la prima ricostruzione il tir, partito dalla Bulgaria , ha attraversato i Balcani caricando i due uomini in Serbia.

Una volta arrivato a Genova avrebbe scaricato la merce per poi proseguire il viaggio verso Torino e concluderlo in Inghilterra. I due profughi avrebbero pagato la cifra di 1800 a testa per arrivare in Francia ( tappa non prevista per il tir).

Il camion è stato sequestrato.