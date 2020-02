Campasso, il passaggio pedonale con il palo al centro. Ancora incerta destinazione 30 parcheggi

Genova. Un palo della luce che sorgerà nel bel mezzo del passaggio pedonale limitrofo al parcheggio, che renderà difficile la vita ai pedoni.

Siamo al Campasso, nel nuovo parcheggio in via di ultimazione: a breve saranno installati anche gli impianti di illuminazione, e uno di questi sarà al centro della “corsia” lasciata libera per il passaggio delle persone, come normativa prevede.

Ma non tutti passeranno. Secondo il consigliere del Municipio II Centro Ovest Fabrizio Maranini, Presidente della Prima Commissione, infatti, la cosa sarà un problema: “Carrozzine e passeggini non passeranno nei 40 cm rimasti”.

Nell’area è ancora “in ballo” la destinazione di una trentina di stalli che i residenti vorrebbero riservati, almeno fino al termine dei lavori in corso per la riqualificazione del ex mercato ovoavicolo del Campasso