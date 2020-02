Asti. Entra nell’ultimo terzo del suo cammino il massimo campionato italiano di calcio a 5. Le otto formazioni candidate a disputare i playoff scudetto appaiono già piuttosto ben delineate; Mantova e Pescara sembrano destinate al “limbo” che non porterà né alla gloria né al pericolo.

Per quanto riguarda la zona retrocessione, sono sei le squadre che si contenderanno i due posti che permetteranno di rimanere in Serie A, uno attraverso la salvezza diretta e l’altro tramite lo spareggio playout. Tra di esse c’è la CDM Futsal Genova, precipitata all’ultimo posto.

I biancoblù, da una ventina di giorni affidati alla guida di Milton Gomes Vaz, con il nuovo tecnico hanno offerto una buona prova ad Eboli, cedendo di misura alla quotata Feldi. Questa sera sono chiamati ad affrontare la quotata Catania, altra formazione che, con ogni probabilità, giocherà i playoff.

La partita si gioca ad Asti, dato che, al martedì sera, come già accaduto in passato, il palasport di Varazze non è disponibile.

La cronaca. Entrambe le formazioni dispongono di tredici effettivi. La CDM Futsal Genova può contare sui portieri Yuri Pozzo, Raffaele Lo Conte e sugli uomini di movimento Andrea Lombardo, Simone Foti, Andrea Ortisi, Matteo Piccarreta, Joao Vitor, Eriel Pizetta, Luiz Ricardo Andrade Zanella, Sergio Jimenez Keko, Michael Rivera, Juanillo, Renan Pizzo.

La Meta Catania Bricocity guidata da Salvatore Samperi può disporre dei portieri Thiago Perez, Daniele Dovara e degli uomini di movimento Giovanni Messina, Italo Rossetti, Maurizio Silvestri, Francesco Foti, Daniel Gerardo Battistoni, Luca Tomarchio, Paolo Cesaroni, Julian Caamaño, Carmelo Musumeci, Eduardo Dalcin, Pedro Espindola.

Arbitrano Fabrizio Schirripa (Reggio Calabria) e Massimo Tariciotti (Ciampino); al cronometraggio Stefano Pasquino (Nichelino).

Genovesi in maglia gialla con fantasie blu sul fronte, calzoncini e calzettoni bianchi. Ospiti in maglia a strisce verticali rossazzurre, calzoncini e calzettoni azzurri.

Quintetti iniziali: Lo Conte, Foti, Ortisi, Pizetta, Pizzo per i locali; Perez, Rossetti, Battistoni, Musumeci, Dalcin per i siciliani.

Nei primi minuti le due squadre giocano in maniera accorta, senza prendersi rischi. Tante le rotazioni da ambo le parti; c’è subito spazio per Joao Vitor, Keko, Juanillo e Zanella.

Buon tiro di Cesaroni al 5°, di poco a lato. Più insidioso, pochi secondi dopo, Juanillo che si distende e con la punta chiama Perez alla parata in angolo. Tiro dalla bandierina, palla dentro per Foti e tap-in vincente. Dopo 4’17” CDM in vantaggio 1 a 0.

Al 6° ripartenza dei padroni di casa, Pizetta avanza ed esplode il destro: palo interno, la palla danza davanti alla porta ma non entra.

Le manovre degli etnei sono piuttosto lente e prevedibili; la CDM appare più ficcante ed incisiva.