Bus Amt perde gasolio tra Sestri Ponente e Pegli, pericolo per i mezzi a due ruote

Genova. Ancora una pericolosa striscia di gasolio sulle strade della città. Come accaduto pochi giorni fa un bus Amt ha perso liquido tra via Merano e Pegli, lasciando dietro di sé una chiazza pericolosa per le moto.

Nella zona stanno intervenendo gli agenti della polizia locale che cospargono di sabbia l’asfalto in modo da scongiurare il rischio di cadute tra gli scooteristi.

Si tratta del secondo caso in pochi giorni: giovedì mattina un bus della linea 34 aveva perso carburante tra via Assarotti e Principe. Per fortuna domenica mattina il traffico è molto scarso rispetto all’ora di punta di un normale giorno feriale.