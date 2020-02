Bus Amt perde gasolio per chilometri, allarme per gli scooteristi sulle strade del centro

Genova. Allarme questa mattina a Genova per una lunga striscia di gasolio segnalata tra via Assarotti e via Balbi. Il carburante è stato rilasciato da un bus Amt della linea 34 che ha continuato a perdere liquido per tutto il tragitto fino a Principe lungo la strada delle gallerie.

La polizia locale è intervenuta in tutta la zona spargendo abbondante segatura sulla strada in modo da evitare pericolose cadute soprattutto ai motociclisti.

La situazione si è risolta per fortuna senza incidenti e senza particolari disagi al traffico.