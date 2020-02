“Bucci ti appendiamo”: scritta contro il sindaco a Sturla

Genova. Dopo la scritta “Toti a testa in giù” fotografata domenica dallo stesso governatore Giovanni Toti in un sottopasso di Sampierdarena che ha ricevuto parecchi attestati di solidarietà, che si è scoperto tuttavia risalire al 2015, oggi un’altra scritta, questa volta contro il sindaco di Genova Marco Bucci, è stata fotografata e postata sui social dal consigliere municipale di centro destra Federico Bogliolo in via Era a Sturla.

La scritta “Bucci ti appendiamo”, in vernice gialla, e accompagnata da falce e martello, si trova nei pressi della scuola De Toni. Anche in questo caso, tuttavia, non si tratta di una scritta nuova. Era stata rilevata dalla Digos già nel marzo del 2019.