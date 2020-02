Genova. Un grosso incendio si è verificato questa notte nella zona industriale di Bolzaneto, dove parte di un capannone è stata devastate dalle fiamme. I fatti sono avvenuti in via Albisola, sulla sponda destra del Polcevera, sulla strada per andare verso il cimitero della Biacca.

Le fiamma sono divampate intorno a mezzanotte a causa di corto circuito: una densa coltre di fumo ha invaso immediatamente i locali rendendo complicato l’intervento delle quattro squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto. Nella zona non ci sono case ma solamente magazzini e piccole industrie.

Tra i primi interventi c’è stato quello di mettere in salvo un vigilantes, rimasto intrappolato nella struttura anche a causa del molto fumo inalato: consegnato ai medici del 118, è stato trasportato in codice rosso al Galliera, dove è stato ricoverato successivamente in codice giallo.