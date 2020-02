Bogliasco, ladri in azione nella sede della Pro loco: danni ingenti

Bogliasco. Questa notte, gli uffici della Pro Loco di Bogliasco, sono stati – ancora una volta – l’obiettivo dei ladri. Tutto è stato messo a soqquadro e i locali hanno subìto molti danni.

“Confidiamo nel lavoro dell’Arma dei Carabinieri e della nostra Polizia Locale – ha detto il sindaco Gianluigi Brisca – Chiediamo a tutta la Cittadinanza di far sentire la propria solidarietà alle volontarie della Pro Loco che, in questi anni con la loro passione e spirito di servizio, hanno restituito a Bogliasco un cinema e un teatro. Hanno curato e realizzato manifestazioni culturali di grande rilievo e, con il loro impegno quotidiano accolgono con un sorriso chi visita il nostro splendido paese”.

L’appello del sindaco è a sostenere l’associazione, anche andando al cinema: “Oggi, anche in segno di vicinanza, andiamo al cinema a vedere “Storia di un matrimonio” per sostenere questa associazione importantissima per la nostra Comunità, magari diventandone soci e peraltro, in questo modo, potendo beneficiare di molto vantaggi e sconti”.