Genova. Ben 109 veicoli abbandonati in tutta la città sono stati rimossi negli scorsi giorni dalla polizia locale e trasportati presso i centri di raccolta autorizzati per la successiva demolizione e radiazione. In cima alla classifica ci sono la Media Valbisagno e il Medio Ponente. La maggior parte delle carcasse abbandonate sono moto (in tutto 60), poi 43 macchine e 6 autocarri.

L’intera operazione è stata portata a termine dall’ufficio relitti del reparto giudiziaria con la collaborazione di tutti i distretti territoriali. “Le procedure che portano al recupero e allo smaltimento dei veicoli – spiega l’assessore Stefano Garassino – sono lunghe e complesse. Ci sono tempi burocratici imposti dalla legge nazionale. Chiediamo a tutti i cittadini di collaborare a questa campagna di civiltà per il decoro segnalando i mezzi a loro parere abbandonati. Dopo il controllo della polizia locale, quelli che risulteranno effettivamente tali saranno rimossi”.

Ecco quanti veicoli sono stati rimossi distretto per distretto.

1° Distretto (centro, Carignano e Castelletto): via Montanari, via Mura Santa Chiara, via Caffaro, via Costanzi, corso Carbonara, Mura delle Chiappe. Totale veicoli: 11.

2° Distretto (Sampierdarena e San Teodoro): via Sampierdarena, via Fiamme Gialle, via Albertazzi, via Mura degli Angeli, via di Francia, via del Campasso, via Alizieri, via Fillak, via Spataro, via Bologna, via Ferrara. Totale veicoli: 13.

3° Distretto (Bassa Valbisagno): viale C. Bracelli, via Benettini, via Fessia, via Nostra Signora del Monte. Totale veicoli: 5.

4° Distretto (Media Valbisagno) via Geirato, via Menini, Lungo Bisagno Istria, via Bobbio, via Carso, Piazzale Paul Valery, via Fassicomo, piazzale Adriatico, via Gualco, via Solimano, via Struppa. Totale veicoli: 22.

5° Distretto (Valpolcevera): via Maritano, via Anfossi, via Santuario Nostra Signora della Guardia, via Sant’Ambrogio di Fegino, via degli Artigiani. Totale veicoli: 10.

6° Distretto (Cornigliano e Sestri): via Toscanelli, piazza Battelli, via Sant’Elia, via Agosti, via Borzoli, via Greto di Cornigliano, via Antonio Sant’Elia, via Piana, via Mellen, via Perini, piazza Monteverdi. Totale veicoli: 18.

7° Distretto (Ponente): via Ratto, via Nuova Crevari, via Pra’. Totale veicoli: 4.

8° Distretto (Medio Levante):via Pozzuolo del Friuli, via Morin, largo Rosanna Benzi, via Sacchi, via Cipro, via Magnaghi, corso Europa, via Montallegro, via Borgoratti, via dei Pescatori. Totale veicoli: 12.

9° Distretto (Levante): via Nasche, via Isonzo, via Stacchetti, via Oberdan, via Mogge, via Carrara, via Sarfatti, via Tanini, via Cabruna, via 5 Maggio. Totale veicoli: 14.