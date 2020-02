Biglietto del cinema a 4,90 euro tutti i giorni: al The Space le nuove tariffe anti-crisi

Genova. Qualcuno lo chiama ancora Cineplex, ma nel 2020 la multisala The Space Cinema del porto antico compie 20 anni. Forse è anche per tornare a riempire le sale in occasione di questa ricorrenza che ha lanciato i nuovi prezzi dei biglietti: 4,90 euro.

La tariffa, iper concorrenziale, sarà attiva non solo al mercoledì – giorno in cui in tutti i cinema offrono biglietti a prezzo scontato – sarà attiva invece tutti i giorni e a tutti gli orari, festivi compresi. Con 4,90 non sarà possibile però vedere i film in 3d e gli eventi speciali.

Il The Space Cinema è composto da 10 sale per 1800 posti all’interno dell’edificio dei Magazzini del cotone.