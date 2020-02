Agg. Ore 10:30. Dopo circa un’ora e mezza, si sono concluse le operazioni di soccorso ai feriti, di rimozione dei veicoli coinvolti e di messa in sicurezza del tratto di A10 interessato dall’incidente. Il traffico, al momento, seppur lentamente, ha ricominciato a scorrere in modo uniforme, dopo il tamponamento a catena di questa mattina, che ha letteralmente paralizzato la tratta autostradale in direzione Savona.

Genova. A seguito di un incidente il traffico risulta bloccato in A10, in direzione Ventimiglia, nel tratto tra Varazze e Celle Ligure.

La comunicazione arriva da Autostrade per l’Italia: il traffico è bloccato con 4 km di coda in aumento per un incidente tra un camion e 3 auto avvenuto all’altezza del km 30 all’interno della galleria Cantalupo.

A chi è in viaggio verso Savona si consiglia di uscire ad Arenzano e rientrare a Celle Ligure dopo aver percorso la viabilità ordinaria.