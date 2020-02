Genova. Sviluppo Genova comunica di aver ricevuto l’incarico da Autostrade per l’Italia di curare la progettazione definitiva ed esecutiva dell’ampliamento del viadotto di accesso al casello autostradale di Genova Aeroporto.

Attualmente, come noto, la rampa di accesso che dalla Guido Rossa conduce allo svincolo autostradale (c.d. “Lotto 10”, realizzato da Sviluppo Genova), pur essendo stata già progettata per accogliere due corsie, si restringe progressivamente per raccordarsi al preesistente asse viario ad una corsia diretto al casello, di competenza autostradale.

La cosa, ovviamente, ad oggi crea numerosi disagi, costringendo il flusso veicolare ad un imbuto che quotidianamente genera code e rallentamenti anche per diverse decine di metri, vanificando, in parte, il beneficio portato dalla nuova strada.

L’intervento oggetto della nuova progettazione consiste quindi nell’insieme di opere necessarie ad ampliare le strutture della tratta di competenza di Autostrade per l’Italia, in modo tale che, al termine dei lavori, il flusso veicolare proveniente dalla Guido Rossa possa procedere ininterrottamente a due corsie sino alla barriera autostradale di Genova Aeroporto.