Autostrade, chiusure notturne sulla A7 per l’entrata a Busalla

Genova. Sulla A7 Serravalle-Genova, per consentire lavori di manutenzione all’interno della galleria “Giovi sud”, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, il traffico che da Milano è diretto verso Genova defluirà attraverso una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Per rendere possibile tale provvedimento, sarà necessario chiudere la stazione di Busalla, in entrata verso Serravalle/Milano, nelle quattro notti consecutive di martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 febbraio, con orario 21:00-6:00.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ronco Scrivia.