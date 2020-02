Autostrade, ancora un’ondulina a rischio crollo in una galleria della A26

Genova. Momenti di apprensione ieri sera sulla A26, dove diversi automobilisti in transito hanno notato un’ondulina pericolante sul piano stradale,

Si è trattato della galleria Risso, in direzione sud, poco dopo il passaggio di valico con il Turchino: secondo le testimonianze il profilato metallico incombeva sulla prima corsia di destra: a seguito della segnalazione alla polizia stradale, il pezzo sarebbe stato rimosso da tecnici di Autostrade per l’Italia.

Continuano, quindi, i disagi per chi viaggia sulla A26, la tratta autostradale genovese più giovane ma che in questi ultimi mesi ha dimostrato una fragilità inquietante, che sta obbligando a numerosi interventi “in corsa” con relativi pesanti disagi per utenti e cittadini.