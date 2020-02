Autostrade, ancora disagi su A10: casello Arenzano chiuso e scambio carreggiata

Genova. Ancora disagi sulla A10 a seguito dell’incendio di ieri pomeriggio: sulla tratta sono ancora in corso gli interventi di ripristino del manto stradale, con la conseguente chiusura del casello di Genova Arenzano per chi viaggia in direzione Genova.

Questo perchè è ancora operativo il by pass che consente di superare il luogo dell’incidente, dove al momento sono ancora operativi i tecnici di Autostrade per l’Italia.

Si registrano, quindi, disagi per gli automobilisti in viaggio verso Genova. Rallentamenti sono segnalati anche sulla Aurelia, per il traffico intenso.