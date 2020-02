Autostrada A26, interventi anche su altre gallerie: forse riapertura entro febbraio

Genova. Ancora incertezza per la riapertura delle tratta direzione Genova della A26 chiusa dal 30 dicembre a seguito del crollo di una parte: secondo le ultime indiscrezioni si sta lavorando per arrivare alla chiusura dell’intervento entro febbraio, ma non esisterebbe ancora una data di fine lavori.

Nel frattempo il cantiere si sarebbe esteso anche alle altre gallerie interessate dalla chiusura, che, ricordiamo, obbliga a chi transita di viaggiare su una sola carreggiata per entrambi i sensi di marcia.

Le gallerie sono la Pietraguzza, Del Busa e Turchino, in direzione sud: l’intervento riguarderebbe la messa in sicurezza delle onduline presenti, dotazioni che in altri contesti nelle scorse settimane hanno creato qualche problema a seguito di alcuni distacchi.

Martedì prossimo è previsto un incontro tra i tecnici di Aspi e i sindaci della Unione di Comuni Stura, Orba e Leira, il primo dall’emergenza scattata lo scorso dicembre: sarà l’occasione per fare il punto sui lavori e definire, e questa è l’attesa, una data per riaprire il tratto. La richiesta del territorio è stata quella di non far sovrapporre le attuali chiusure con quelle preventivate delle linee ferroviarie relative al cantiere del nuovo ponte.