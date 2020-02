Autoparco a Villa Bombrini, presidente Società per Cornigliano pronta a dimettersi

Genova. I vertici di Società per Cornigliano, a partire dalla presidente Cristina Repetto, avrebbero messo sul tavolo le loro dimissioni in relazione alle pressioni ricevute in merito alla destinazione delle aree Ex Ilva ad autoparco.

La notizia, qualcosa di più di un rumors, arriverebbe da fonti interne alla società e sarebbe la risposta alle decisioni prese da Tursi di destinare le aree dietro Villa Bombrini “temporaneamente” ad una parco logistico per i camion diretti e in uscita dal porto: una scelta che andrebbe contro il “Patto per Cornigliano”, oggi vigente, che per quell’area prevede un parco pubblico.

Ma non solo: in queste ore sarebbe stata recapitata al sindaco Marco Bucci, all’assessore all’urbanistica Simonetta Cenci e alla stessa presidente presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa una diffida nei confronti del Comune di Genova “ad assumere decisioni in contrasto con le norme urbanistiche e comunque in contrasto con la normativa vigente”.

Il testo è firmato dai cittadini di Cornigliano e fa rifermento a tutta la corposa produzione documentale che negli ultimi anni ha modellato un progetto di riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree industriali del quartiere.