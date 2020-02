Autoparco a Villa Bombrini, i comitati a Bucci: “In cambio accelerare i lavori in via Cornigliano”

Genova. Sì all’autoparco per i tir sul retro di villa Bombrini, ma solo per il tempo necessario al cantiere del nuovo ponte. E con una compensazione per il quartiere: accelerare i tempi per la riqualificazione di via Cornigliano, già in ritardo sul cronoprogramma iniziale. Potrebbe essere questa la mediazione tra il Comune di Genova e i comitati del quartiere che stamattina hanno incontrato il sindaco Bucci a palazzo Tursi. La strategia andrà però concordata in un’assemblea pubblica che ancora non è stata fissata.

“In quelle aree purtroppo i tir arriveranno e sembra che non ci siano alternative – spiega al termine della riunione Giampiero Morstabilini, presidente dell’associazione Cornigliano per la città – ma in cambio verrà dato qualcosa a Cornigliano. Il sindaco è disposto a trattare con tutte le associazioni. Qualcuno potrebbe essere favorevole alla soluzione temporanea dell’autoparco se ci saranno adeguate compensazioni, anche se questo termine non andrebbe usato perché questa l’ennesima servitù non sarebbe un bene per il quartiere”.

Al vertice con Bucci erano presenti i rappresentati di 21 diverse associazioni che si stanno organizzando per riunirsi in un consorzio capace di dare maggior peso alle richieste della delegazione. Sintonia che invece non è ancora piena col gruppo di lavoro del municipio Medio Ponente: “Andare avanti di pari passo è difficile”, lamenta Morstabilini. In settimana, dunque, verrà fissato un incontro pubblico per concordare una strategia comune: “A seconda di quello che si deciderà, noi poi riferiremo al sindaco”.

Sul piatto potrebbe finire il cantiere della nuova via Cornigliano, gravato da un ritardo di quattro mesi che, sul lungo termine, aggiungerebbero altri due anni di lavori spostando la consegna al 2023. “Chiediamo un’accelerazione forte, bisogna che le forze impiegate siano di più perché quelle attuali non bastano – attacca Massimo Oliveri, presidente del Civ Cornigliano -. Ulteriori ritardi porterebbero alla chiusura di negozi anziché all’apertura di nuovi. Io spero ancora che ci sia un’alternativa: mettere un parcheggio di tir dietro una villa storica va a cozzare con l’interesse di dare un taglio turistico alla città”.

Il 18 febbraio, intanto, anche i negozi di Cornigliano spegneranno la luce per mezz’ora, un’iniziativa di tutto il Ponente per denunciare il rischio di desertificazione che sta correndo il piccolo commercio. “La riqualificazione è in ritardo e questo ci preoccupa – spiega Enza Grimaldi, presidente dell’associazione U Mercou de Zena -. Negli ultimi tre mesi abbiamo perso 3-4 mila euro in media. E abbiamo paura che, con l’autoparco a villa Bombrini, peggiori anche la situazione del traffico”.