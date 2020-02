Autoparco a Cornigliano, Paita scrive a Conte: “Rispettare gli accordi del 2005”

Genova. “Al presidente del Consiglio, che è il massimo garante dell’intesa firmata a Palazzo Chigi per la realizzazione del parco di Villa Bombrini, chiedo di esprimere una posizione ufficiale del Governo su un tema così sentito per decine di migliaia di abitanti”. Lo scrive Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, con un lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

“Con l’Accordo di Programma firmato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’autunno del 2005 – ricorda -si è definita l’intesa tra Istituzioni e parti sociali per la chiusura del ciclo a caldo delle acciaierie di Cornigliano, con una scelta di politica ambientale. Sono stati definiti con precisione gli investimenti dell’azienda nella parte ‘a freddo’, gli ammortizzatori per i lavoratori e le opere di bonifica delle aree dismesse e di infrastrutturazione e riqualificazione del quartiere. Questo programma è stato attuato o è in via di attuazione per la quasi totalità”.

“In particolare – continua Paita – le opere viarie hanno consentito alla città di avere una parziale soluzione viabilistica in seguito al crollo del ponte Morandi, attraverso l’utilizzo della viabilità a mare alternativa. Manca solo l’opera più importante per gli abitanti: un parco pubblico a mare di Villa Bombrini, dimora storica divenuta pubblica. Il parco doveva rappresentare l’unica vera risposta a una comunità che ha convissuto con un ciclo a caldo per oltre mezzo secolo, essendo le opere viarie una realizzazione a livello cittadino. Proprio alla vigilia dei lavori, Comune e Regione hanno deciso di realizzare su quell’area un parcheggio per tir diretti al porto, che gli abitanti contestano, non credendo affatto che esso sarà ‘provvisorio'”.

“Questa scelta è nettamente in contrasto con l’Accordo di Programma e a mio giudizio non può essere attuata senza che esso venga modificato”, conclude.