Autoparco a Cornigliano, il Pd: “Bucci tenta il blitz, delibera e commissione a porte chiuse”

Genova. Ancora accesa la discussione sul progetto di realizzazione di un autoparco nel quartiere di Cornigliano, a Genova, in aree ex Ilva. Il Pd in consiglio comunale attacca la giunta Bucci perché, al gruppo, è arrivata la notizia che la giunta stessa abbia già approvato una delibera che, modificando l’accordo di programma del 2005 – il quale prevede in quelle aree un parco urbano – e le norme urbanistiche approva l’insediamento del parcheggio per i tir.

“Ora la delibera deve passare in commissione e in consiglio Comunale, e gira voce con insistenza che il Sindaco – dicono i dem – perfino contro il parere dell’assessore competente e di alcuni consiglieri di maggioranza, voglia portare la questione in commissione già questo venerdì, approfittando dell’emergenza corona virus per tenere la seduta a porte chiuse, senza la possibilità di ascoltare i rappresentanti dei cittadini di Cornigliano, degli autotrasportatori, e degli altri soggetti coinvolti”.

La giunta, contattata da Genova24, non ha per ora smentito né confermato i rumors lanciati dal Pd. L’ipotesi di autoparco a villa Bombrini, osteggiata da alcune associazioni del quartiere, potrebbe scontrarsi in futuro con un esposto che le Donne di Cornigliano, vogliono presentare in procura.

La scorsa settimana il tavolo di lavoro sulla bonifica di Cornigliano avrebbe voluto organizzare un’assemblea pubblica questo venerdì per affrontare la questione e arrivare a una posizione unitaria di tutte le 23 associazioni che lo compongono ma con le misure di sicurezza legate all’emergenza Coronavirus potrebbe essere impossibile tenere un evento pubblico di questo tipo.