Furgone perde il carico, travolti due scooteristi: due feriti, Aurelia chiusa a Lavagna

Lavagna. Due scooteristi sono stati travolti sull’Aurelia tra Lavagna e Sestri Levante, nei pressi delle gallerie di Sant’Anna. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 proprio vicino al cantiere. Sul posto i vigili urbani di Lavagna, carabinieri e ambulanze che hanno trasportato i feriti entrambi con trauma cranico e lesioni in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

A differenza di quanto risultava in un primo momento nell’incidente non sarebbe coinvolta alcuna bisarca. I due, secondo le prime informazioni, sono stati travolti dal carico di un furgone che aveva appena aperto il portellone.

La chiusura della via Aurelia obbliga gli utenti a utilizzare l’unica via di comunicazione tra i due comuni cioè l’autostrada A12 che da settimane registra forti rallentamenti per la corsia unica necessaria allo smantellamento delle barriere fonoassorbenti.