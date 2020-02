Asia D’Amato, arriva la convocazione per la Coppa del Mondo

Genova. Ancora una soddisfazione per Asia D’Amato. La ginnasta genovese, classe 2003, tesserata per la Brixia di Brescia, è stata convocata per la Deutscher Pokal, tappa della Coppa del Mondo all-around 2020 di ginnastica artistica che si terrà a Stoccarda.

La competizione è valevole anche come qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e si terrà sabato 21 e domenica 22 marzo.

Specializzata nel volteggio, Asia è stata campionessa italiana nel 2016, nel 2017 nel 2019. Con la maglia azzurra ha vinto la medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Stoccarda 2019, dietro agli Stati Uniti e alla Russia.

Da questa stagione Asia D’Amato, insieme alle compagne di squadra vincitrici della medaglia di bronzo ai campionati mondiali, è entrata a far parte del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro.