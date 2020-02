Celle Ligure. Termina in parità l’atteso derby tra Varazze e Arenzano; i nerazzurri in vantaggio, nel primo tempo, con Angella, sono raggiunti, nella ripresa da Alessandro “Whites” Bianchi, che a fine match commenta l’andamento della gara.

“Sapevamo che la gara odierna era molto difficile, il Varazze non è a caso terzo in classifica – commenta l’attaccante arenzanese – ma noi siamo scesi in campo giocando una grande partita, che riscatta la sconfitta di domenica scorsa con il Ventimiglia”.

“Siamo partiti bene, giocando in maniera propositiva, ma al trentesimo siamo passati in svantaggio, su azione nata da un calcio d’angolo. Siamo stati bravi a non mollare, trovando, nel secondo tempo, il pareggio grazie ad una mia rete – conclude Bianchi – che ci consente di uscire imbattuti da un campo difficile”.