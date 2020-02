Genova. Andrea Di Somma torna nuovamente ad allenare il Little Club James, squadra partecipante al campionato di Promozione, girone B, dalla quale si era separato dopo la sconfitta (3-1 con il Vallescrivia) giocata il 24 novembre (undicesima giornata).

La squadra del presidente Gessi Adamoli è penultima in classifica con diciotto punti all’attivo, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e dodici sconfitte e nelle ultime due gare ha subito otto reti, perdendo, in trasferta (4-2) con il Forza Coraggio e in casa (4-1) con la Sammargheritese.

Di Somma sostituisce Joscka Bonaldi, il cui bilancio sulla panchina dei “genoani” parla di una sola vittoria (1-0, sul Golfo Paradiso), due pareggi (con Cadimare e Real Fieschi) e ben sei sconfitte (Canaletto, Levanto, Marassi, Magra Azzurri, Forza Coraggio e Sammargheritese)

Di Somma, che ha già diretto il primo allenamento, alla terza esperienza sulla panchina del Little Club, esordirà in trasferta, in casa dei Colli Ortonovo.