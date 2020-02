Amt, l’ascensore di piazza Manin si ferma per lavori: almeno quattro mesi di stop

Genova. Si fermerà almeno per quattro mesi l’ascensore di Amt che collega piazza Manin a via Contardo. L’impianto ha raggiunto i trent’anni di vita tecnica e, come previsto obbligatoriamente dalla normativa, deve essere sottoposto a importanti lavori di ammodernamento che prevedono la sostituzione di tutte le strutture e di tutte le parti in movimento. Dal 12 febbraio l’ascensore sospenderà il servizio.

“Amt si impegnerà per ridurre il più possibile le tempistiche”, spiega l’azienda in una nota. Tra i lavori più importanti si prevedono la rimozione completa e sostituzione di argani, cabina, contrappeso ed altre parti in movimento, la sostituzione del quadro elettrico di comando e delle linee elettriche dell’ascensore, l’adeguamento dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa, l’installazione di un nuovo sistema di monitoraggio dell’impianto per la diagnostica di funzionamento dell’ascensore, il rifacimento delle porte di accesso, la realizzazione di nuove pulsantiere e indicatori di piano.

Ma anche verifiche e interventi strutturali sulle opere civili, interventi sulle carpenterie e sulle strutture del vano corsa, manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni ambientali della galleria pedonale, attraverso l’introduzione di un impianto di trattamento dell’aria.

Il risultato finale degli interventi sarà un ascensore più moderno, rinnovato nelle sue strutture e adeguato ai più recenti standard di sicurezza previsti dalla normativa. Gli aggiornamenti sui lavori saranno consultabili sul sito www.amt.genova.it