Genova. Stagione decisamente sfortunata per il Genoa. La squadra rossoblù, che a 14 giornate dal termine del campionato di Serie A si trova in zona retrocessione, ad un punto di distanza dalla Sampdoria che occupa l’ultima posizione utile per la permanenza nella categoria, deve fare i conti con un’altro problema.

Ivan Radovanovic, che al 73° minuto della partita giocata sabato a Bologna era scivolato facendosi male, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio.

La stagione del centrocampista, uno dei migliori giocatori genoani per il rendimento avuto durante l’annata, è finita. Nei prossimi giorni Radovanovic verrà sottoposto ad un intervento chirurgico a Lione. Il 31enne potrebbe rientrare a giocare, probabilmente, verso metà agosto.