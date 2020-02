Allestisce una discarica abusiva nel suo terreno, ora rischia due anni di carcere

Genova. Aveva allestito un deposito di rifiuti speciali senza alcuna autorizzazione. Per questo un 55enne di Rapallo è stato denunciato dai carabinieri forestali durante un’attività di controllo delle aree protette. Ma non è stato l’unico sorpreso in un’attività illecita.

A Camogli i proprietari di un terreno situato in area tutelata, il titolare di un’impresa edile ed un professionista, sono stati segnalati per aver eseguito lavori in assenza di autorizzazione per la realizzazione di un piazzale. Per questo il Comune di Camogli gli ha intimato di sospendere qualsiasi tipo di lavorazione.

Chi viene sorpreso ad effettuare attività illecite di questo tipo rischia dai sei mesi a due anni di arresto e ammende fino a 2.600 euro, oltre all’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi a suo carico.