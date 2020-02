Alice Salvatore: “Il nuovo ponte di Genova? Dovete ringraziare Danilo Toninelli”

Genova. “L’ex ministro oggi facilitatore del M5S per le campagne elettorali Danilo Toninelli che alcuni prendono tanto in giro, ha erogato tutti i fondi necessari per la ricostruzione del ponte Morandi alla velocità della luce. Mica come quelli che tengono i disperati nei prefabbricati”. Così la capogruppo M5S in Consiglio regionale Alice Salvatore replica al presidente della Regione Giovanni Toti, che aveva ironizzato sulla ‘fatica’ del M5S e del centrosinistra a trovare un candidato presidente unitario alle elezioni regionali in Liguria.

“All’indomani del crollo del ponte Morandi, i signori con le giacchette catarifrangenti sopra le giacche da migliaia di euro e con l’elmetto arancione – dichiara Salvatore pubblicando una foto dell’amministratore delegato della società PerGenova Nicola Meistro, il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci – hanno potuto avviare la ricostruzione perché il signore che sta al centro, tal Danilo Toninelli, ha destinato 1 miliardo alla città”.

“Alcuni fingono di non ricordare, ma noi abbiamo buona memoria. Se c’è qualcuno che ha lavorato davvero per punire i responsabili del crollo e per ridare a Genova il suo ponte quello si chiama Movimento 5 Stelle”, conclude Salvatore.