Agenzia delle Entrate: mobilitazione dei lavoratori contro le carenze di organico

Genova. Presidio questa mattina davanti alla sede dell’agenzia delle Entrate in via Fiume nell’ambito di una giornata di mobilitazione nazionale a seguito dello stato di agitazione proclamato contro il disimpegno dell’amministrazione nei confronti di dipendenti e servizi. e per denunciare le gravi criticità, rimaste irrisolte anche nella Finanziaria 2020, che colpiscono i dipendenti del settore, a partire dalle carenze di organico, e le ricadute che inevitabilmente coinvolgono anche il servizio.