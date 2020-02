Ad Arenzano Spoon River in scena per ricordare Faber a 80 anni dalla nascita

Arenzano. Venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 21, al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “L’antologia di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè”, scritto e diretto da Lazzaro Calcagno.

Lo spettacolo – produzione del Sipario Strappato – ripropone sul palco i componimenti più belli di Edgar Lee Masters magistralmente tradotti da Fernanda Pivano, affiancati alle canzoni dell’album “Non al denaro, non all’amore nè al cielo” di Fabrizio De André.

In una scena caratterizzata da un baule colmo di antichi oggetti di uso comune, scorrono i personaggi che hanno ispirato il cantautore genovese, evocati da Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, con la musica dei London Valour. Tornano così in vita “un matto”, “un giudice”, “un ottico”, “il suonatore Jones” e molti altri personaggi, affiancati da “la poetessa” che prende vita grazie alla canzone inedita scritta da Lazzaro Calcagno e Matteo Troilo per omaggiare Faber.

De Andrè lesse Spoon River a 18 anni, ritrovando se stesso in alcuni personaggi: scelse nove poesie dall’intera raccolta e, con la collaborazione di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani, rielaborò i testi, scrisse le musiche e le raccolse nell’album “Non al denaro, non all’amore nè al cielo”.

Lo spettacolo del Sipario Strappato era stato allestito per la prima volta nel 2013, per celebrare il 70esimo anniversario della traduzione dell'”Antologia di Spoon River” di Lee Masters a cura di Fernanda Pivano, che fu condannata dal regime fascista per il sentimento libertario che si respirava nell’opera. La prima rappresentazione, nell’ambito del festival “Amore sacro amor profano” di Arenzano, aveva riscosso un enorme successo: da qui, lo spettacolo è stato mantenuto, rappresentato molte volte anche fuori Liguria, e ora debutta nuovamente arricchito e ampliato nei suoi testi.

Dopo l’interpretazione di venerdì 21 febbraio, gli artisti del Sipario Strappato porteranno in scena “L’antologia di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De Andrè” sabato 22 al Teatro dell’Ortica di Genova e domenica 23 al Teatro Sacco di Savona.

L’ingresso costa 12 euro, ridotto 10 euro. Info e prenotazioni: 3396539121