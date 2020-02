Acquistano cocaina ‘maffa’ da una 37enne e per ritorsione le rubano lo scooter

Rapallo. Un 49enne abitante di Rapallo e un russo di 34 anni, senza fissa dimora sono stati denunciati dal nucleo radiomobile dei carabinieri di Santa Margherita ligure, per “tentata estorsione in concorso e furto aggravato in concorso”.

I due dopo aver acquistato cocaina da una 37enne di Rapallo, insoddisfatti della qualità dello stupefacente, hanno rubato lo scooter alla donna minacciandola di non restituirglielo se non avesse restituito il denaro.

Il mezzo è stato poi localizzato e recuperato dalla pattuglia e riconsegnato alla 37enne, a sua volta denunciata per spaccio.