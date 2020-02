Genova. I dettagli sono ancora da definire ma sarà il 7 marzo la nuova giornata dedicata alla pulizia collettiva del sentiero dell’acquedotto storico di Genova, un percorso che percorre la vallata a mezza costa per oltre 20 chilometri da Bargagli a Staglieno attraverso canali, ponti, sifoni, prese e gallerie.

L’associazione Fans Acquedotto Storico, che in collaborazione con il municipio Media Val Bisagno si occupa da anni di restaurare e rendere fruibile il sentiero del 1200, invita tutti i cittadini genovesi a dare una mano, sabato 7 marzo, in semplici attività. Più si è meglio sarà, il motto dell’iniziativa, che si pone come obbiettivo non solo quello di ripulire il percorso da rifiuti e sterpaglie ma anche quello di farne scoprire gli angoli più reconditi.

E’ grazie al volontariato se questa imponente opera infrastrutturale e architettonica non è stata abbandonata al degrado. Oltre al lavoro settimanale di tanti uomini e donne, organizzato attorno ai circolo di via Sertoli a Molassana e dalla buona volontà di alcuni pensionati, nel 2019 – dopo anni di richieste – il Comune di Genova ha stanziato 50 mila euro per procedere al restyling di parte della pavimentazione in lastroni.