Acqua pubblica, il Forum italiano dei comitati scarica il M5s: “Legge dimenticata nel cassetto”

Genova. Il Forum Italiano dei Comitati dell’Acqua il 22 febbraio 2020 chiederà a gran voce, con due eventi, la discussione della propria proposta di legge sull’Acqua Pubblica bloccata e dimenticata presso la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Nel fare ciò, il movimento per l’acqua pubblica “scarica” il M5s, colpevole, secondo gli attivisti, di essersi dimenticati di una delle battaglie fondative del movimento stesso.

Ed è per questo che saliranno a Sant’Ilario per restituire simbolicamente la stella che simboleggia uno dei pilastri del movimento fondato da Beppe Grillo “dimenticata dal Movimento in qualche ripostiglio del Parlamento Italiano”.

Due gli appuntamenti previsti per il 22 febbraio: il primo alle ore 11:00 a Sant’Ilario per conferenza stampa durante la quale si procederà alla restituzione simbolica. Poi alle 15.30 al Cap di via Albertazzi per un incontro dedicato al tema dell’acqua pubblica.