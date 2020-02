A26, nuova galleria a rischio: chiusura e scambio di carreggiata per almeno una settimana

Genova. Confermati i problemi riscontrati questa notte in una galleria sulla A26 durante un’ispezione programmata dei tecnici di Autostrade per l’Italia.

Secondo quanto comunicato dall’Unione dei Comuni Valle Stura Orba e Leira si tratterebbe di un tunnel in località Gnocchetto, tra Ovada e Masone, sulla carreggiata in direzione nord. Al momento non sono noti altri dettagli tecnici, e neppure la durata dell’intervento già in atto, che, secondo le prime stime potrebbe durare almeno una settimana.

La circolazione sulla tratta è assicurata da un cambio di carreggiata: si aggrava quindi la situazione per il traffico, già pesantemente condizionato dagli interventi in corso sulla galleria Bertè e dai ristringimenti di carreggiata in direzione nord. Si prevedono ulteriori disagi per il traffico anche non autostradale, con maggior carico sulla provinciale 456 del Turchino tra Ovada e Masone: e infatti, gi