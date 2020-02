A26, cantiere urgente aperto nella notte tra Masone e Ovada con scambio di carreggiata

Genova. Un cantiere urgente è stato aperto questa notte sulla A26, tra Masone e Ovada in direzione Nord.

Molte le segnalazioni arrivate in redazione: il cantiere non era tra i previsti e la sua apertura ha destato molto allarme, oltre agli immaginabili disagi per una tratta autostradale, quella della A26 già decisamente martoriata.

Alcune qualificate fonti hanno confermato il carattere di urgenza: è stato attivato un by pass con scambio di carreggiata a partire dalla zona della galleria Roccardarme, sul confine tra Liguria e Piemonte. Al momento non si hanno altro dettagli su cause e durata.