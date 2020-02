A Serra Riccò e Sant’Olcese seduta congiunta del consiglio in memoria del pompiere Giorgio Lorefice

Genova. Un ordine del giorno in memoria di Giorgio Lorefice e in difesa di tutti i vigili del fuoco. I consigli comunali di Sant’Olcese e di Serra Riccò si riuniscono, congiuntamente con i consiglieri comunali dei medesimi comuni che erano in carica il 26 gennaio 2005.

Quel giorno il caposquadra dei vigili del fuoco Giorgio Lorefice perse la vita nell’espletamento della propria attività lavorativa, intervenendo nello spegnimento dell’incendio di una cisterna.

I consiglieri firmeranno pubblicamente un documento in sua memoria e in difesa di tutti i vigili del fuoco, dopo gli sviluppi legati al ricorso di HDI assicurazioni che sta bloccando il risarcimento alla famiglia.

La seduta si terrà il sabato 8 febbraio 2020 alle 10 nell’auditorium del parco di Villa Serra di Comago. I sindaci Armando Sanna e Angela Negri invitano i cittadini, i vigili del fuoco, le istituzioni e le associazioni a partecipare a questo importante momento di riflessione.