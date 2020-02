Genova. Coopselios, azienda di servizi alla persona, ha aperto a Genova una struttura residenziale dedicata all’assistenza e alla riabilitazione delle persone anziane, primo polo tecnologicamente evoluto per la gestione e la cura delle patologie legate all’Alzheimer.

Il nuovo Centro Polifunzionale Danilo Ravera – che ha sede in viale Cembrano 11, zona Sturla, a pochi chilometri dal centro della città – ha 46 stanze doppie e 5 stanze singole per 97 posti letto complessivi suddivisi su tre piani, una palestra attrezzata di oltre 70 metri quadrati e parcheggi esterni e interni riservati per i visitatori.

In ogni piano ci sono spazi comuni dedicati alla socialità e salotti riservati dotati di tv e tisaniere.

L’edificio, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, ampliamento e riqualificazione energetica, risponde perfettamente alle nuove linee guida e di indirizzo sanitario stabilite dalla Regione Liguria.

Nel centro è presente un’équipe multidisciplinare di medici specialisti, fisioterapisti, infermieri, animatori e terapisti occupazionali, Oss (operatori sociosanitari).

Tra i servizi presenti, la cartella sanitaria informatizzata che contiene, in formato digitale, l’intera storia clinica della persona e il suo piano di assistenza individuale.

Nei casi di persone affette da disturbi cognitivo-comportamentali, in linea con i più evoluti standard sanitari, sono inoltre attivi sistemi di controllo tecnologico in grado di garantire la massima sicurezza per i residenti.

“La struttura si avvarrà della collaborazione di circa una cinquantina di persone di staff in corso di selezione sul territorio genovese e ai quali garantiremo un adeguato percorso di formazione continuativa, secondo gli standard richiesti dalla normativa e da Coopselios – sottolinea il direttore dell’area Liguria Alex Roncaglia – in linea con quanto sempre fatto da Coopselios in altre province liguri, in Italia e all’estero dove, oltre a mettere a disposizione servizi qualificati in grado di migliorare la qualità di vita delle persone, offre reali opportunità per aiutare i territori a crescere”.