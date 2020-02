A Genova la conferenza dei giovani botanici, una prima assoluta in Italia

Genova. Si chiama Cybo (Conference of Young Botanists) ed è un evento che viene proposto per la prima volta in Italia grazie ad alcuni giovani assegnisti e dottorandi in Botanica dell’Università di Genova.

La conferenza nasce dall’esigenza di creare una rete fra i giovani ricercatori favorendo il dialogo e il confronto fra essi al fine di rafforzare il futuro della ricerca botanica in Italia.

Si tratta di un momento di formazione e condivisione fra i giovani ricercatori permettendo a ognuno dei partecipanti di presentare e discutere con gli altri le proprie ricerche. Sono invitati gli studenti magistrali, i dottorandi e i post-doc che abbiano finito la loro formazione da massimo 3 anni.

L’iniziativa ospiterà circa 140 partecipanti non solo provenienti da tutta Italia ma anche da altri Paesi Europei e non.

L’evento si terrà il 6 e 7 febbraio all’Università di Genova, nella sede dell’Albergo dei Poveri (Aula 3), dalle 9.30 alle 18.