A Genova anziani e bambini festeggiano insieme il Carnevale nella casa di riposo

Genova. Anche per gli anziani sarà Carnevale e insieme a loro ci saranno i bambini. Succede a Genova, alla “Casa Anziani Madri Pie” di via Galata, dove martedì 25 febbraio si terrà una festa per gli ospiti della struttura.

“Un momento di condivisione per sorridere, scherzare e gustare insieme le chiacchiere e le piccole dolcezze della tradizione carnevalesca”, spiega il direttore della struttura Vincenzo Palomba, consigliere del municipio Centro Est.

“Ci auguriamo che all’evento possano partecipare anche le scuole elementari del quartiere per arricchire ulteriormente questo momento di festa con la presenza dei bambini”, conclude.