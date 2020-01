Whatsapp down, se non riuscite a mandare foto e video sappiate che siete in buona compagnia

Genova. Servizio a singhiozzo per whatsapp, uno dei sistemi di messaggistica più diffusi, da qualche minuto prima di mezzogiorno di oggi, domenica 19 gennaio. #whatsappdown è presto diventato un trend topic su Twitter e in molti stanno condividendo sugli altri social il proprio sconforto tecnologico dovuto all’impossibilità di inviare foto, video e in genere contenuti multimediali.

Le segnalazioni sono arrivate al sistema a partire da questa mattina e in diverse parti del mondo tra cui l’Europa occidentale ma anche in India, medio oriente e sud est asiatico.

I servizi hanno ripreso a funzionare, anche se a macchia di leopardo, intorno alle 15.