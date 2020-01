Genova. Un nuovo sistema di trasferimento dei rifiuti indifferenziati dall’impianto della Volpara, la cui sperimentazione sarebbe già partita in questi giorni. Questo l’oggetto della conferenza stampa che avrà luogo questo pomeriggio a Palazzo Tursi, in concomitanza con la seduta del Consiglio Comunale, e che è stata convocata nel pomeriggio di ieri.

Una decisione che ha sorpreso tutti, soprattutto i residenti, che da mesi chiedono, senza esito, un incontro con l’amministrazione civica per avere chiarimenti su quali siano i progetti sull’impianto che, dopo il crollo del Morandi, ha visto cambiare diverse volte le sue funzioni.

Una conferenza stampa, quindi, convocata, sembrerebbe, a giochi fatti: le opposizioni qualche mese fa avevano chiesto una seduta di commissione dedicata, mai calendarizzata, mentre per la seduta odierna è previsto un articolo 54 a firma di Stefano Giordano (M5s), che però difficilmente sarà discusso, per la concomitanza della presentazione a cui saranno presenti il sindaco Bucci e l’assessore Campora, che quindi non saranno in Sala Rossa.

Nessuna comunicazione preventiva neanche per il Municipio IV Media Valbisagno, dove l’impianto è collocato, “avvisato” solamente nella giornata di ieri: “Da alcune settimane nella zona i miasmi sono aumentati – segnala il presidente D’Avolio – ma ancora una volta popolazione e amministrazione municipale è messa al corrente delle decisioni una volta che sono già state fatte”.

L’appuntamento di questo pomeriggio, quindi, rischia di essere caldissimo, con la presenza di comitati e cittadini decisamente sul piede di guerra per una gestione da parte dell’amministrazione civica che ancora una volta cala dall’alto decisioni già prese.