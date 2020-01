Virus Cina, caso sospetto a bordo di Costa Smeralda: 6 mila bloccati sulla nave che sabato dovrebbe arrivare in Liguria

Savona. Sospetto caso di Coronavirus a bordo della Costa Smeralda bloccata nel porto di Civitavecchia.

Sulla nave da crociera, che ospita 6mila persone, una donna proveniente da Macao insieme al marito ha accusato febbre alta e problemi respiratori. La coppia è arrivata in Italia a Malpensa lo scorso 25 gennaio, poi imbarcati a Savona per la partenza della crociera.

Le circa 6mila persone a bordo non sono state fatte scendere ed è salito personale della Capitaneria di porto, protetto con mascherine. Mobilitata subito la Sanità marittima per tutti gli accertamenti del caso. Sono intervenuti poi medici dello Spallanzani per eseguire i test.

“Entrambi sono stati posti in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario della nave – precisano da Costa Crociere – l’isolamento del compagno è stato fatto per precauzione visti i rapporti stretti con la donna con febbre”.

Ancora non è chiaro se sarà applicata la procedura di quarantena, che prevede un periodo forzato di isolamento per tutti a bordo della nave, o isolamento, limitatamente agli individui sospetti. La partenza della nave è prevista per le 19.00 di stasera.

Per sabato 1° febbraio è invece previsto il suo ritorno nel porto di Savona per la conclusione della crociera.